محمد رمضان يشارك جمهوره صور من رحلته في أمريكا

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه صورًا جديدة من رحلته بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشر لقطات من إقامته في ميامي قبل أن يتجه إلى نيويورك.

وعلق رمضان على الصور عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "انتهيت من العمل في ميامي ولاس فيجاس، وراجع لأول حب ليا أمريكا.. نيويورك".

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرا عن تفاصيل تعاونه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: " المفاجأة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني وأغنيتها المفضلة بم بم ويارب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

اقرأ أيضًا:

روجينا تتألق في "الفضائيات العربية" بعد فوزها بجائزة عن مسلسل "حسبة عمري"

جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة رياضية داخل ملعب التنس (صور)

ملكة جمال تونس 1957.. وفاة أيقونة السينما الإيطالية كلاوديا كاردينالي- صور