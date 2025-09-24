"شرفتي بلدك يا صوت مصر".. محمود خيامي يهنئ أنغام بعد حفل "ألبرت هول"

كتب-مصطفى حمزة:

وجه الملحن محمود خيامي، رسالة إلى المطربة أنغام، عقب حضوره حفلها الذي أقيم في القاعة الملكية بالمسرح البريطاني الشهير "ألبرت هول".

ونشر محمود خيامي، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر به مع أنغام، عقب الحفل، و كتب: "أنغام من أسباب السعادة في حياتنا، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك وأولادك وأهلك وحبايبك وفنك وجمالك وحضورك وجمهورك".

وتابع: "كنتي واحشاني قوي قوي قوي ووحشة جمهورك واطمنا عليكي بأحلى شكل، شرفتي بلدك أم الدنيا مصر يا صوت مصر ومثلتيها خير تمثيل⁩".

وقدمت المطربة انغام، في حفلها الذي أقيم في القاعة الملكية بالمسرح البريطاني الشهير "ألبرت هول"، من ألحان الملحن محمود خيامي، وكلمات الشاعرة هالة علي، أغنية "هو إنت مين".

وأقيم الحفل، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وقدمت خلاله المطربة أنغام، باقة من أغاني ألبومها "تيجي نسيب"، بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

أنغام ومحمود خيامي

https://www.instagram.com/reel/DO9kbsPiEwj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==