مسلم يكشف تفاصيل خلافه مع أسرته: "أهلي مكانوش حنينين عليا"

كتب- مروان الطيب:

كشف المطرب مسلم عن كواليس جديدة بشأن طلاقه، والأسباب التي أدت إلى انفصاله عن زوجته يارا تامر.

وأوضح مسلم، في مقطع فيديو لايف، نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام أنه واجه عدة أزمات مع أهله الفترة الماضية، قائلا "اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حد، بس فيه مثل بيقولك فيه أهل بيطلعوك أو ينزلوك سابع أرض، وأهلي مكانوش حنينين عليا، ومن وأنا عندي 15 سنة سيبت البيت ومشيت وعشت لوحدي بسبب أن أخواتي كانوا يتلموا عليا ويضربوني وكنت بستحمل عشان أمي".

وعن يارا تامر، قال مسلم: "أنا طلقتها بسبب إن هي ماحترمتنيش، في عز غيابي وتعبي، هي طلعت اتكلمت في حاجة أنا كنت حالف عليها إنها ما تتكلمش فيها، وقلت لها الموضوع ده اتقفل وأنا راجل فنان مش طالع أوري للناس مشاكلي أنا بقدم فن مش أكتر".

يذكر أن المطرب مسلم، أعلن طلاقه من يارا تامر، أمس الإثنين، بعد زواج استمر لنحو 4 أشهر، عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل أهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلى بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض".

