أحمد سعد يدعم محمد صلاح: "ظاهرة في الكورة العالمية"

كتب- مروان الطيب:

10:09 م 23/09/2025

أحمد سعد

دعم الفنان أحمد سعد نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد خسارة الكرة الذهبية أمس الاثنين في باريس.

نشر أحمد سعد صورة للنجم محمد صلاح عبر حسابه على انستجرام وكتب: "لو في يوم شفت إنسان مش اللي بيحركوا نظرة الناس الحلوة، ولا بيوقفه نظره وحشه - ماشي في طريقه بيحقق ذاته لنفسه، مالهوش دعوة بحد - ظاهرة في الكورة العالمية، ومكانه محفور ضمن أهم الشخصيات المصرية طول العمر، والأهم أنه محفور في قلوب كل المصريين، بيحب ربنا وربنا بيحبه انسان اخلاق عظيمة، أعرف أن ده محمد صلاح حبيب القلوب".

عاش الفنان أحمد سعد نشاطا فنيا في صيف 2025، وطرح ألبوم غنائي جديد، ضم ديو جمعه بالفنانة روبي وحملت الأغنية اسم "تاني:، كما أحيا أكثر من حفل غنائي ناجح.

أحمد سعد محمد صلاح

