فستان كشمير أنيق.. جورجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كشفت جورجينا رودريجيز عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجودها في مدينة الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت جورجينا صور لها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان كشمير، أنيق وهي تستمتع بوقتها هناك، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

جورجينا في البيت الأبيض

وأعلنت جورجينا مؤخرا عن وجودها في البيت الأبيض من أجل حضور العرض الخاص للفيلم الوثائقي "ميلانيا" بطولة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشهد الحفل حضور عدد من أبرز النجوم والمسؤولين.

نشرت جورجينا صور من كواليس وجودها داخل البيت الأبيض عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "كم أنا محظوظة لأحضر العرض الخاص، تجربة رائعة وملهمة، مبروك على الفيلم يا ميلانيا ترامب على الجهد المبذول فيه، وعلى إضفاء الحيوية عليه بهذا الحضور والحساسية".

تدور أحداث الفيلم حول تحول ميلانيا ترامب من مجرد زوجة رجل أعمال إلى السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم، ويتطرق الفيلم إلى اللحظات الحاسمة لترامب وعائلته قبل توليه ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة إعلانه رئيس أقوى دولة في العالم.

