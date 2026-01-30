إعلان

"مش مطرب".. هاني مهنا يكشف سر حفاظ عمرو دياب على الصدارة -(فيديو)

كتب : حسن مرسي

11:59 م 30/01/2026

الملحن هاني مهنا

أعرب الموسيقار هاني مهنا، عن تقديره الكبير للنجم عمرو دياب، مؤكدًا مكانته الفنية البارزة في الساحة الموسيقية.

وأوضح "مهنا"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة MBC مصر، أن عمرو دياب يتمتع بذكاء فني وقدرة لافتة على الاستمرار، معتبرًا إياه امتدادًا لجيل العمالقة من كبار المطربين مثل: عبدالحليم حافظ وأم كلثوم، إلى جانب امتلاكه إمكانيات كبيرة تمكّنه من تقديم أعمال متميزة ومتجددة باستمرار، رغم كونه غير مطرب.

وأشار إلى أن معنى كلمة "مطرب"، هو الذي يرتجل فيجبر الناس بعدها على قول الله، وهذه الجزئية عند عمرو دياب تأتي بالذكاء وليس لأنه مطرب.

وأضاف الموسيقار أن "الهضبة" يعرف جيدًا مفاتيح النجاح، ويحرص على تقديم أعماله للجمهور بأسلوب راقٍ واحترافي، وهو ما جعله نجمًا متصدرًا للمشهد الغنائي على مدار سنوات طويلة.

وأكد هاني مهنا، أن عمرو دياب يظل نموذجًا للفنان الذكي القادر على الجمع بين التجدد والحفاظ على موروث الفن المصري، بما يضمن له مكانة راسخة لدى الجمهور محليًا وعالميًا.

الموسيقار هاني مهنا سر حفاظ عمرو دياب على الصدارة عمرو دياب مش مطرب هاني مهنا ببرنامج كلام الناس الإعلامية ياسمين عز

