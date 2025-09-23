إعلان

بالصور- رانيا يوسف بـ فستان قصير في شوارع برشلونة.. والجمهور يعلق

كتب- مروان الطيب:

05:43 م 23/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار في شوارع برشلونة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار في شوارع برشلونة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار في شوارع برشلونة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار في شوارع برشلونة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار في شوارع برشلونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستمتع الفنانة رانيا يوسف بالإجازة، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية فستان قصير وقبعة، وهي تتجول في شوارع برشلونة بإسبانيا.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "رحلة سعيدة، الهانم، سوبر ستار، أجمل رانيا".

وكانت آخر مشاركات رانيا يوسف في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "روح أسود".

اقرأ أيضا:

بعد صورها بالذكاء الاصطناعي.. كيت وينسلت تحسم الجدل حول تواجدها في مصر

"صينية بطاطس".. يارا تامر تكشف سبب طلاقها من مسلم

برشلونة رانيا يوسف نجوم الفن
الخبر التالى:
"رشاقة وأناقة".. نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية من أحدث ظهور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد