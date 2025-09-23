بالصور- رانيا يوسف بـ فستان قصير في شوارع برشلونة.. والجمهور يعلق

"فستان قصير".. نسرين أمين تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع شيكو

تستمتع الفنانة رانيا يوسف بالإجازة، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية فستان قصير وقبعة، وهي تتجول في شوارع برشلونة بإسبانيا.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "رحلة سعيدة، الهانم، سوبر ستار، أجمل رانيا".

وكانت آخر مشاركات رانيا يوسف في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "روح أسود".

