كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان محمد عبدالحافظ إنه بعد نجاح الأجزاء الخمسة من مسلسل "ليالي الحلمية" قدم الثنائي الأبرز في الدراما المصرية أسامة أنور عكاشة، والمخرج إسماعيل عبدالحافظ عدد من الأعمال الدرامية الهامة منها "عفاريت السيالة، كناريا وشركاه، أهالينا، امرأة في زمن الحب”.

وقالت نسرين عكاشة، ابنة الكاتب أسامة أنور عكاشة في برنامج "واحد من الناس": والدي قدم العديد من الأعمال مع المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ، وخلال مسيرته في الكتابة للأعمال الفنية، كانت دائما تكون لديه سعادة في العمل مع المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ.

وأضافت ابنة الكاتب الكبير أنها أخطأت في الموافقة على عمل جزء سادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، وتابعت: غلطة وندمانة عليها، وأخويا هشام عكاشة اتولى الموضوع ده وبعد وفاته اتكلموا معايا كتير عن الجزء السادس وكنت مترددة ورفضت أكتر من مرة

وأضافت: جلسنا مع القائمين علي العمل والمؤلف ورأينا معالجة متميزة للجزء السادس، وتحدثنا معه وأخذنا منه وعود شفوية بتنفيذ بعض الملاحظات وعنا كان الخطأ، أن تكون وعود شفوية فقط، وحدثت العديد من الأمور حيث توفي الأستاذ ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج في عصره الذهبي، وكنا وقتها قدمنا التنازل والموافقة عن الجزء السادس

واستكملت: فوجئت بتغيير النص، وتحدثت مع أيمن بهجت قمر ولكن الإنتاج كان على عجلة من عرض المسلسل