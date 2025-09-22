"بحب الفسيخ وكانت بتخدم علينا".. وفاء عامر تكشف سر علاقتها بـ"أم مكة"

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة وفاء عامر، علاقتها بالـ "تيك توكر" الشهيرة "أم مكة".

وقالت وفاء، ببرنامج "كلمة أخيرة": "أم مكة عشان هي سيدة عصامية وبدأت من الصفر، وأنا بحب الفسيخ، وفي العزومات بطلب 10 كيلو فسيخ، بتيجي تخدم وبتطلب تتصور معايا، ومكسرش بخاطرها، احنا كلنا ولاد تسعة".

وأضافت: "أنا ست عادية لما السواق بيبقى عايز يعمل فرح بقوله تعالى اعمله في بيتي وبرضوا المساعدة بتاعتي عملت الفرح في بيتي".

يذكر أن، وفاء عامر شاركت في عدد من الأعمال التي عُرضت بموسم دراما رمضان الماضي، من بينها مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ومسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد ودينا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.