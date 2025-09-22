محمد رشاد يكشف تفاصيل اعتراض والده على دخوله مجال الفن في بدايته

كتب - معتز عباس:

حل الفنان محمد رشاد ضيفًا على برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع عبر شاشة CBC.

وكشف محمد رشاد عن الأسباب الحقيقية وراء معارضة والده الراحل لدخوله مجال الفن والغناء مع بداية مشواره.

وقال: "والدي الله يرحمه استثمر حياته كلها في تعليمي أنا وإخوتي، وأنا اتخرجت من كلية التجارة قسم إنجليزي، فكان طبيعي يتوقع إني أمشي في طريق مهني تقليدي ومستقر زي المحاسبة أو الشركات الكبيرة".

وأوضح أن أحد دوافع القلق الرئيسية لدى والده كان مرتبطًا بما وصفه بـ"شبهة الحرام" حول الدخل من مهنة الفن، بجانب الصورة النمطية السائدة في المجتمع عن حياة الفنانين، مضيفًا: ""كان فيه اعتقاد منتشر حوالين الفنانين وطريقة حياتهم، وده كان مأثر جدًا على نظرة والدي للمجال كله".

وشدد رشاد على أن الأخلاق والسلوكيات تبقى شأنًا شخصيًا لا علاقة له بالمهنة، مشيرًا إلى أن الصلاح والفساد مرتبطان بالشخص نفسه لا بطبيعة عمله.

يستعد الفنان محمد رشاد طرح أحدث أغانيه بعنوان "قهوة مظبوطة" خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر ما طرحه الفنان محمد رشاد كانت أغنية بعنوان "بيهزي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا..

ياسمينا العبد تصل الأقصر لتصوير فيلمها "كان ياما كان" مع نور النبوي

كيف علقت غادة إبراهيم على إعلان إيناس الدغيدي زواجها؟