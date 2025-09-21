وفاء عامر: جمعت 57 مليون جنيه عبر "التيك توك" من أجل الخير

كتب- حسن مرسي:

قالت الفنانة وفاء عامر إنها استطاعت تحويل شهرتها على منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لدعم الحالات الإنسانية، حيث تمكنت من جمع 57 مليون جنيه من التبرعات عبر بثوث مباشرة على "التيك توك".

وأكدت، في حوارها مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن بدايتها في هذا المجال كانت منذ حوالي ثلاث سنوات، عندما تأثرت بحالة طفلة مريضة تدعى "رقية"، وكانت تحتاج إلى دعم ومساعدة.

وأوضحت عامر أن اقتراح أحد الصحفيين كان نقطة التحول، حيث نصحها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستجرام" لجمع التبرعات بشكل منظم وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

ووصفت الفنانة لحظة البداية بأنها كانت عاطفية للغاية، لدرجة أنها لم تتمالك نفسها وبدأت بالبكاء، لكنها لم تتوقع أن يكون لصوتها وصورتها هذا التأثير الكبير، إذ حقق أول بث مباشر لها 9 ملايين جنيه من التبرعات.

وتابعت أنها نظمت بثوثًا أخرى، ونجحت في جمع 48 مليون جنيه إضافية، مما أتاح لها توسيع نطاق المساعدات ليشمل العديد من الحالات الإنسانية المختلفة.

وأضافت أن الشعور بالرضا لا يقاس بالأموال، بل برؤية السعادة والفرح على وجوه من تساعدهم.

وشددت على أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون أداة قوية يمكن أن تستخدمها الشخصيات العامة بشكل إيجابي، ليس فقط للتسلية أو الشهرة، بل أيضًا لدعم المبادرات الإنسانية.

وأشارت وفاء عامر إلى أنها تأمل في أن تكون قدوة للآخرين، من الفنانين وغيرهم من المؤثرين، لتوجيه شهرتهم نحو الخير والمساهمة في خدمة المجتمع، مؤكدة أن الشعور بالعطاء ومساعدة الآخرين لا يقدر بثمن.

وأكدت أن كل ما تحقق من نجاح في حملات التبرعات لم يكن نتيجة مجهود فردي فقط، بل نتيجة تعاون الناس معها، وحسن نية المتبرعين، وإيمانها بأن الأعمال الخيرية هي أرفع أشكال التأثير الإيجابي الذي يمكن لأي شخص أن يقدمه.