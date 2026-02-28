الجيش الإسرائيلي ينفي رصد صواريخ بعد تفعيل صفارات الإنذار



وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي دوت في عدد من المناطق لم تكن نتيجة رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضح الجيش، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية، أن تفعيل الإنذارات جاء لأسباب أخرى دون تسجيل أي إطلاق صاروخي في ذلك التوقيت.

