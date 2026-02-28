إعلان

الجيش الإسرائيلي ينفي رصد صواريخ بعد تفعيل صفارات الإنذار

كتب : مصراوي

08:32 ص 28/02/2026

الجيش الاسرائيلي

وكالات
أكد الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي دوت في عدد من المناطق لم تكن نتيجة رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضح الجيش، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية، أن تفعيل الإنذارات جاء لأسباب أخرى دون تسجيل أي إطلاق صاروخي في ذلك التوقيت.
الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار

