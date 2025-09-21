إعلان

الصور الأولى من عزاء شقيقة الفنان أحمد صيام

07:27 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    احمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته
    احمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته
    عزاء نادية صيام شقيقة احمد صيام
    احمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته
    نهال عنبر تصل عزاء شقيقة احمد صيام
    نهال عنبر تقدم واجب العزاء لـ احمد صيام
    منير مكرم في عزاء شقيقة احمد صيام
    احمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته
كتب - معتز عباس:

تصوير / محمود بكار

بدء منذ قليل عزاء شقيقة الفنان أحمد صيام، والمقام اليوم الاحد، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

حرص أحمد صيام على التواجد في الصفوف الأولى لاستقبال المعزين من زملائه وأصدقائه في الوسط الفني.

ورحلت شقيقة أحمد صيام عن عالمنا، أول أمس الجمعة، وهو ما أعلنه الفنان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد صيام كان مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وإخراج أحمد خالد أمين.

أحمد صيام شقيقة أحمد صيام الحامدية الشاذلية عزاء شقيقة أحمد صيام
