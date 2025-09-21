الصور الأولى من عزاء شقيقة الفنان أحمد صيام

توافد نجوم الفن.. أحمد صيام يستقبل المعزين في وفاة شقيقته

كتب - معتز عباس:

تصوير / محمود بكار

بدء منذ قليل عزاء شقيقة الفنان أحمد صيام، والمقام اليوم الاحد، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

حرص أحمد صيام على التواجد في الصفوف الأولى لاستقبال المعزين من زملائه وأصدقائه في الوسط الفني.

ورحلت شقيقة أحمد صيام عن عالمنا، أول أمس الجمعة، وهو ما أعلنه الفنان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد صيام كان مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وإخراج أحمد خالد أمين.

