أول ظهورلمؤسس قناة "طيور الجنة" خالد مقداد بعد شائعة وفاته

كتب- مصطفى حمزة:

ظهر خالد مقداد مالك ومؤسس قناة طيور الجنة للأطفال، في مقطع فيديو بالتزامن مع ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته.

وظهر خالد المقداد، مؤسس "طيور الجنة"، التي تعد واحدة من أبرز القنوات للأطفال في الوطن العربي، في مقطع فيديو مع أسرته، قام بنشره على صفحته في موقع فيسبوك، نجله المعتصم بالله مقداد.

من هو خالد مقداد؟

- ولد في الأول من شهر يناير عام 1972 في الكويت.

- اسمه بالكامل خالد عبدالله جبريل مقداد، ويحمل الجنسية الأردنية وهو من أصول فلسطينية.

- درس هندسة الديكور.

- وفي عام 1994 أسس فرقة طيور الجنة في العاصمة عمان وقام بإنتاج أناشيد وطنية للأطفال.

- افتتح قناة فضائية أطلق عليها اسم قناة طيور الجنة، في 25 يناير عام 2008 .

- يشغل خالد منصب المدير التنفيذي للقناة، ومقرها الرئيسي في الأردن وتبث برامجها من البحرين.

- نالت القناة، نجاحا في الدول العربية، إذ تقدم الأغاني والأناشيد بلهجاتٍ مختلفة، وتهتم بتعليم الأطفال بطرق خاصة.

- أسس خالد سلسلة قنوات، منها: " Toyour Baby"، و "Toyour Baby English"، و" Toyour Baby Turkish".

- تزوج خالد مقداد من مروة حماد، التي كانت تعمل في قناة طيور الجنة، وأنجب منها 5 أولاد وفتاة، وهم: جاد، إياد، جنى، الوليد، المعتصم بالله، وسند.

