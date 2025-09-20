فستان أسود مزين بالريش.. نيكول سابا تتألق في حفل ديرجيست وتوجه رسالة

رحلتها مع الدايت.. عبير صبري تثير الجدل بجلسة تصوير في "السوبر ماركت"

نشرت الفنانة اللبنانية نبكول سابا مجموعة صور من تكريمها أمس في حفل جوائز الديرجيست، وظهرت بإطلالة أنيقة وفستان أسود بفتحة ساق طويلة ومزين بالريش.

وجهت الفنانة نيكول سابا تحية خاصة لإدارة حفل توزيع جوائز دير جيست، عقب تكريمها عن مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي أقيم مساء أمس الجمعة، وسط حضور عدد كبير من ألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي.

نشرت نيكول سابا صور من تكريمها عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "أنا فخورة جدا الليلة وبشكر كتير مهرجان دير جيست على الجايزة، وشكرا لكل الجمهور الحبيب اللي دايما داعمني بحبكوا أوي، مصر أم الدنيا بحبك".

وكانت آخر مشاركات نيكول سابا الفنية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، آخر أغاني نيكول سابا كانت بعنوان "خد هنا" وطرحتها عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

