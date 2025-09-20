كتبت- منى الموجي:

قالت المطربة كارول سماحة إن الشيء الوحيد الذي كان فارقا معها بعد أزمة وفاة زوجها هو ابنتها تالا، مشيرة إلى أنها واجهت انتقادات من البعض بسبب عودتها السريعة للعمل من خلال مسرحية "كله مسموح"، رغم أن هؤلاء لم يختبروا تجربة الفقدان والحزن كما عاشت هي.

وأضافت كارول خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، مع المذيعة منى الشاذلي عبر شاشة "ON": "كل اللي يهمني كان تالا، في ناس عايزة تتكلم، وتقولك معشتش الحزن، مين قالك معشتش الحزن؟ أنت عارف لما برجع أوضتي بالليل بمر بإيه أو بعمل إيه! عارف لما أنا وبنتي بنحضن بعض وبنعيط بنعيش إيه؟!".

أوضحت أن عودتها للعمل كانت نوعا من الهروب، مضيفة: "الإنسان في مثل هذه المواقف، يا يستسلم للحزن وبيغرق، يا يقف على رجله، وما كان عندي خيار تاني"، كما أشارت إلى أن هناك نوع من العلاج في العالم يُعرف باسم (العلاج بالفن)، يُستخدم من أجل إخراج الطاقة السلبية من الأشخاص.

وعن اهتمامها بحديث الناس عن عودتها للعمل، قالت إنها لم تكن مهتمة بالأمر، متابعة: "كنت واخدة قراري بالعودة، لأن ما حدش عارف إحنا عيشنا إيه.. أنا في 2018 لغيت كل شيء وقعدت سنة كاملة في البيت. قولت أنا هعمل العمل ده وأخرج منه أروح أعيط في أوضتي".

أضافت: "كنت بقول لنفسي أنتي دلوقتي مش كارول الزوجة، أنتي حاليا كارول الفنانة اللي عايزة تتم وظيفتها وتخلص"، مشيرة إلى أنها كانت مُرهقة بشدة ولا تنام خلال العمل في المسرحية، لكن على المسرح كانت تظهر وكأنها شخص آخر لا يمر بأي مشكلة.

ذكرت الفنانة كارول سماحة أن وقوفها على خشبة المسرح بعد وفاة شخص عزيز لم يكن المرة الأولى عند رحيل زوجها، مشيرة إلى أنها سبق وصعدت إلى المسرح بعد وفاة والدها بأيام قليلة فقط.

تابعت: "الفترة قبل ما وليد يعمل العملية من أسوأ سنوات حياتي، آخر سنتين كانوا سنوات النحس.. المرحلة دي لحنت وكتبت حسيت عندي كم من المشاعر مش عايزة أقولها لحد لأنها بتوجع".

في سياق آخر، كشفت كارول سماحة أن زوجها الراحل وليد مصطفى كان قد حرص قبل خضوعه للعملية على تجهيز كافة الأوراق المتعلقة بتوزيع أمواله تحسبًا لوفاته، موضحة أنه أطلعها على جميع التفاصيل الخاصة بكيفية التصرف فيها وآلية توزيعها، مضيفة: "عشنا مرحلة وحشة بالبيت، كأن واحد بيجهز لدفنه، رغم أننا كنا بنكمل حياتنا بشكل طبيعي وبنشتغل، هو كان حاسس أنه مش هيعدي".

كما أشارت كارول سماحة إلى أن علاقتها بأمينة، ابنة زوجها الراحل من زواجه الأول، كانت جيدة منذ بداية ارتباطها بوليد مصطفى، مشيدة بأخلاق أمينة ووالدتها التي أصبحت صديقة لها أيضًا، وأكدت أن العلاقة بين أمينة وتالا تسودها المودة، وقد ازدادت قوة بعد وفاة والدهما.