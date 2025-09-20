إعلان

موعد ومكان عزاء شقيقة الفنان أحمد صيام

12:57 م السبت 20 سبتمبر 2025

أحمد صيام

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد صيام، عن إقامة عزاء شقيقته الراحلة نادية صيام غدا الأحد بمنطقة المهندسين.

وكتب أحمد صيام، عبر حسابه على فيسبوك: "تقام ليلة عزاء شقيقتي نادية صيام يوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب".

ورحلة شقيقة أحمد صيام عن عالمنا، صباح أمس الجمعة، وهو ما أعلنه الفنان عبر حسابه الشخصي على نفس التطبيق.

يذكر أن، آخر أعمال أحمد صيام كان مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وإخراج أحمد خالد أمين.

أحمد صيام

