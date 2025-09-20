25 صورة من حفل خطوبة نور الزاهد شقيقة هنا الزاهد

كتب- هاني صابر:



احتفلت الفنانة هنا الزاهد، مساء أمس الجمعة، بحفل خطوبة شقيقتها نور الزاهد بحضور الأهل والأصدقاء.



ونشرت هنا، صورا من خطوبة نور الزاهد ، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.



وأقيم الحفل في أجواء عائلية بحضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وظهرت العروس وهي ترقص مع عريسها، وفي فيديو آخر أثناء استقبال العريس لها بباقة من الزهور.



وكانت نور الزاهد احتفلت بارتباطها في شهر أغسطس الماضي، ونشرت هنا صورا من الحفل عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وظهرت وقتها هنا رفقة شقيقتها فرح وعدد من الأصدقاء وهم يحتفلون بارتباط نور وسط أجواء عائلية.





