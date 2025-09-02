

كتب - معتز عباس:

شاركت كنزي عمرو دياب متابعيها على السوشيال ميديا، صورة مع شقيقتها جانا من أحدث ظهور خلال تصوير أحد الحملات الدعائية لمجلة عربية شهيرة.

ونشرت كنزي مجموعة صور رفقة شقيقتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهر فيها سويًا بأكثر من إطلالة مختلفة وجريئة.

لاقت الصور إعجاب المتابعين، الذين تفاعلوا وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "جميلة أوي"، "حلوة الدريس"، "ممتع للغاية"، "قمرات سلامي للهضبة"، "تشبهين جينيفر لوبيز"، "جميل كلاكما".

وتعاونات جانا مؤخرًا مع والدها الهضبة عمرو دياب بأغنية "خطفوني" ضمن ألبومه الجديد "ابتدينا"، كلمات تامر حسين، ولحن عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج طارق العريان.

اقرأ أيضا..

أخويا وخايف على مصلحتي.. شيرين عبد الوهاب تنهي خلافها مع ياسر قنطوش

فيديو..بدرية طلبة ترقص مع جمهورها في الشارع: "ألف شكر يارب على حب الناس"



