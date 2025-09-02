إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث جلسة تصوير لـ كنزي وجانا عمرو دياب تخطفان بها الأنظار

07:20 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جانا وكنزي دياب اثناء جلسة تصوير
  • عرض 4 صورة
    كنزي وجانا عمرو دياب
  • عرض 4 صورة
    كنزي اثناء التحضير لجلسة تصوير
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - معتز عباس:

شاركت كنزي عمرو دياب متابعيها على السوشيال ميديا، صورة مع شقيقتها جانا من أحدث ظهور خلال تصوير أحد الحملات الدعائية لمجلة عربية شهيرة.

ونشرت كنزي مجموعة صور رفقة شقيقتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهر فيها سويًا بأكثر من إطلالة مختلفة وجريئة.

لاقت الصور إعجاب المتابعين، الذين تفاعلوا وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "جميلة أوي"، "حلوة الدريس"، "ممتع للغاية"، "قمرات سلامي للهضبة"، "تشبهين جينيفر لوبيز"، "جميل كلاكما".

وتعاونات جانا مؤخرًا مع والدها الهضبة عمرو دياب بأغنية "خطفوني" ضمن ألبومه الجديد "ابتدينا"، كلمات تامر حسين، ولحن عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج طارق العريان.

اقرأ أيضا..
أخويا وخايف على مصلحتي.. شيرين عبد الوهاب تنهي خلافها مع ياسر قنطوش

فيديو..بدرية طلبة ترقص مع جمهورها في الشارع: "ألف شكر يارب على حب الناس"

عمرو دياب كنزي عمرو دياب جانا عمرو دياب انستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح