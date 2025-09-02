إعلان

تفاصيل حفل مدحت صالح وآمال ماهر

05:12 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

مدحت صالح وآمال ماهر

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب مدحت صالح، لتقديم حفل غنائي بمشاركة المطربة آمال ماهر، في أكتوبر المقبل.

ويقام الحفل في قصر عابدين، يوم 5 أكتوبر المقبل، لصالح مؤسسة راعي مصر الخيرية.

ويقدم المطرب مدحت صالح أغانيه بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وبمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، في حين تقدم المطربة أمال ماهر، أغانيها بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو تامر فيضي.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 1000،و 1500، و 2000، و 3000، و 4000، و 5000، و 7000 جنيه.

وطرحت آمال ماهر، في موسم الصيف، ألبوم ضم 10 أغاني، وهي "حاجة غير"، و"عقدة حياته" ، و "خبر عاجل"، و"رقم واحد"،و "مضمونة"، و"يا جبروتك" ، و "لو لينا عمر" و " إتراضيت" ،و " نسيت إسمي"، و و"ليه سكتّوا" .

مدحت صالح آمال ماهر حفل غنائي
