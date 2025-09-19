فستان بظهر مكشوف.. دينا تخطف الأنظار على ريد كاربت حفل دير جيست 2025

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا الأنظار فور وصولها على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

وظهرت دينا على الريد كاربت بفستان جريء مكشوف الظهر خطفت به الأضواء، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز النجوم المتواجدين الفنان محمد سعد، الفنان كريم فهمي، الإعلامي نشأت الديهي، الفنان حمزة العيلي، الفنان خالد زكي، الفنان أحمد رزق، الفنانة نيكول سابا، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة انتصار، الفنانة أنوشكا، الإعلامية نهال طايل، الراقصة الاستعراضية دينا.

يذكر أن الفنانة دينا أعلنت عن إطلاق أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

وأكدت دينا أن الأكاديمية ليست معنية بالرقص الشرقي فقط، بل تختص بتعليم باقي أنواع الفنون، مثل التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء.

تحدثت دينا عن هدف الأكاديمية، موضحة أنها لا تقتصر على تنمية المواهب الشابة، بل تهدف إلى تقديم تعليم احترافي معتمد لتخريج فنانين جدد قادرين على المنافسة على المستويين العربي والعالمي.

من المقرر أن يشارك في الافتتاح المرتقب للأكاديمية عدد كبير من كبار نجوم الفن والغناء والرقص الشرقي في مصر والعالم العربي.

