هل فكرت عائشة بن أحمد في اعتزال التمثيل؟.. الفنانة تجيب

كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إنها لا تستطيع المشاركة في عمل مع أناس لا تحبهم، لكن أكدت في نفس الوقت عدم وجود أي خلاف بينها وبين أي شخص بالمجال الفني.

وأوضحت في حوارها مع المذيعة إنجي علي على راديو نجوم إف إم: "مش ممكن اشتغل مع حد فيه بيني وبينه خلاف، أنا حساسة قوي لطاقة الناس، عاملة زي السفنجة أي حاجة هتطلع منك هحس بيها، وشغلي باظ بس أنا معنديش مشاكل مع أي حد".

وبسؤالها هل فكرت يوما في الاعتزال، قالت "دايما بيجي في دماغي أسيب التمثيل لما بكون مرهقة من عمل وتعبانة، وفي آخر فترة تصوير الواحد خلاص مش قادر، بقول أشتغل أي حاجة، وبعد كده بيبقى فيه الإدمان ده موجود لو بتحب الشغلانة مش هتعرف".

عائشة بن أحمد شاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل الغاوي مع النجم أحمد مكي، ومسلسل معاوية بطولة لجين إسماعيل.