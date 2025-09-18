إعلان

"مع صديقاتها".. هاجر سراج تنشر صورا جديدة من حفل زفافها

07:28 م الخميس 18 سبتمبر 2025

هاجر السراج تحتفل بزواجها

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة هاجر السراج، الاحتفال بزفافها ونشرت صور جديدة من حفل الزفاف الذي أقيم مؤخرا واقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام".

وظهرت "هاجر" في الصور بفستان الزفاف وهي تحتفل وسط عدد من صديقاتها.

يذكر أن، آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

