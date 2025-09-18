حسين الجسمي يروج لحفله في ألمانيا يوم 20 سبتمبر

كتبت- سهيلة أسامة:

روّج المطرب الإماراتي حسين الجسمي لحفله الغنائي المقرر إقامته يوم السبت 20 سبتمبر الجاري، في قاعة "رودولف ويبر أرينا" بمدينة أوبرهاوزن دوسلدورف بألمانيا.

ونشر الجسمي البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه التي يتفاعل معها جمهوره في الوطن العربي والعالم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسين الجسمي أغنية "يا نسيم هب جدّواكم" من كلمات الشيخ زايد وألحان ياسر بوعلي، وأغنية "مستنيك" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان الجسمي، والفيديو كليب من إخراج Roznama وبطولة محمد فراج وبسنت شوقي.

اقرأ ايضًا:

"دمار شامل".. جويل مردينيان تتعرض للسرقة للمرة الثالثة (فيديو)





بكلمات مؤثرة.. إليسا تنعى الإعلامية يمنى شري





بعد أنباء عن ارتباطها بشاب خارج الوسط الفني.. إيناس الدغيدي تتصدر محركات البحث



