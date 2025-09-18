إعادة انتخاب الناقد أحمد شوقي رئيسًا للاتحاد الدولي للنقاد ونقل المقر إلى

كتبت- نوران أسامة:

تعرض منزل خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان في جنوب فرنسا، لعملية سرقة جديدة خلال الساعات الماضية.



ونشر برنامج "عرب وود" عبر حسابه الرسمي بموقع "X"، مقطع فيديو وثّق حالة المنزل بعد الحادث، حيث ظهرت آثار التكسير وتحطيم زجاج النوافذ، في مشهد يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالمكان.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان للسرقة، إذ سبق أن واجهت حادثتين مماثلتين من قبل.

سرقة بيت جويل للمرة الثالثة في جنوب فرنسا .. والقبض على السارقين

اقتحم 4 أشخاص بيت خبيرة التجميل جويل مردينيان ، حيث تم الاستيلاء على جميع الممتلكات من حقائب وملابس ومجوهرات #عرب_وود pic.twitter.com/OrJpKkuVb0 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) September 18, 2025

اقرأ أيضًا:

نادين الراسي تنشر صور مؤثرة بالذكاء الاصطناعي



"والله لو ترجع أعيش خدامك".. طه دسوقي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإحياء ذكرى والده

"أحلامهم تحققت".. الذكاء الاصطناعي يجمع نجوم الفن مع آبائهم





"محضرلكم مفاجأة".. أنغام تشوق جمهورها في حفلها الأول بلندن بعد تعافيها





أحمد سعد عن أحداث غزة: "سيشهد علينا التاريخ أمام الله أننا لم نفعل شيء"



