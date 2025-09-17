كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة نيللي كريم عن أسباب غيابها عن الموسم الدرامي الرمضاني 2026، وذلك خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي.

وتحدثت عن أنباء تعاونها مع شركة العدل جروب قائلة: "يشرفني إني أشتغل مع العدل جروب، هما مش بس شركة أنا اشتغلت معاها، لكن على المستوى الشخصي والإنساني الأستاذ جمال العدل ومدحت عملنا مع بعض أعمال ناجحة زي (تحت السيطرة)، (سجن النسا) و(بـ 100 وش)"، سنين قعدنا نشتغل وننجح وبحبهم جدًا بعيد عن الشغل ".

وأضافت: "السنة دي لسه مش عارفة هعمل إيه، وبفكر جدياً أريح أخيرًا، إلا لو جالي ورق أحب أقدمه، ومبحبش فكرة الـ 15 حلقة في رمضان، لأن المجهود هو هو زي الـ 30 حلقة، لكن رمضان محتاج حضور قوي، والـ 30 حلقة بتدي المساحة دي، بشرط الورق يكون مستحمل".

وتابعت: "الأعمال اللي قدمتها من 2013 زي (ذات) و(سجن النسا) و(تحت السيطرة) كلها كانت مبنية على دراما تقيلة وشخصيات معمقة، ودي اللي بتستحمل تكون 30 حلقة، وال 15 حلقة لذيذ بس أحب أعمله أوف سيزون لكن في رمضان محتاج 30 حلقة".

وتنتظر الفنانة نيللي كريم عرض فيلمها الجديد "جوازة ولا جنازة"ن المقرر طرحه في 24 سبتمبر بدور العرض المصرية و25 سبتمبر بمختلف أنحاء الوطن العربي.

وشاركها البطولة كلًا من وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، في تجربة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا.

وكانت آخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

