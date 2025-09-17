فتحي عبدالوهاب: "حتى الـ AI مش راضي يعترف بسمير سبوت"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان فتحي عبد الوهاب جمهوره صورة مُصنَّعة بتقنية الذكاء الاصطناعي "AI"، ظهر فيها بشخصية "سمير سبوت" التي جسدها في فيلم "بحبك وأنا كمان" مع الفنان مصطفى قمر.

ونشر "فتحي" الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق مازحًا: "يا ما كلنا سوا ولعبنا سوا.. بالأمارة لما كنت بعيط لما أمي ماتت".

وعاد ليعلق مرة أخرى على الصورة قائلًا: "حتى في الـAI برضو مش عايز يعترف بسمير سبوت ومقلق منه".

يُذكر أن فيلم "بحبك وأنا كمان" عُرض عام 2003، وشارك في بطولته كل من: مصطفى قمر، فتحي عبد الوهاب، سمية الخشاب، لطفي لبيب، إيناس النجار، وخيرية أحمد.

