إعلان

فتحي عبدالوهاب: "حتى الـ AI مش راضي يعترف بسمير سبوت"

02:59 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

فتحي عبدالوهاب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان فتحي عبد الوهاب جمهوره صورة مُصنَّعة بتقنية الذكاء الاصطناعي "AI"، ظهر فيها بشخصية "سمير سبوت" التي جسدها في فيلم "بحبك وأنا كمان" مع الفنان مصطفى قمر.

ونشر "فتحي" الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق مازحًا: "يا ما كلنا سوا ولعبنا سوا.. بالأمارة لما كنت بعيط لما أمي ماتت".

وعاد ليعلق مرة أخرى على الصورة قائلًا: "حتى في الـAI برضو مش عايز يعترف بسمير سبوت ومقلق منه".

يُذكر أن فيلم "بحبك وأنا كمان" عُرض عام 2003، وشارك في بطولته كل من: مصطفى قمر، فتحي عبد الوهاب، سمية الخشاب، لطفي لبيب، إيناس النجار، وخيرية أحمد.

فتحي عبد الوهاب مع مصطفى قمر بتقنية الذكاء الاصطناعيفتحي عبد الوهاب يمازح جمهوره

اقرأ أيضًا:

"اذكروه بدعوة".. منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لرحيل زوجها الفنان أشرف مصيلحي

منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد

أناقة وجرأة.. فنانات أثرن الجدل بسبب إطلالاتهن (صور)

فتحي عبدالوهاب سمير سبوت الذكاء الاصطناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟