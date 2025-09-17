كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان هشام ماجد لمسلسل "اللعبة ٥"، ونشر صورة من كواليس العمل عبر حسابه على "إنستجرام".

وظهر في الصورة عدد من أبطال المسلسل من بينهم مي كساب على كرسي متحرك، إلى جانب سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، عارفة عبدالرسول، وشيكو، وعلّق هشام على الصورة قائلًا: "الخامس رعب بإذن الله".

"اللعبة" بطولة: الفنان هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، أحمد فتحي، دعاء رجب، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد سعد والي وإنتاج أمير شوقي، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد نهاية العام الجاري.

وتدور أحداث الجزء الخامس من "اللعبة" حول تصاعد التحدي بين وسيم ومازو، ويحاول الأخير تعويض خسارته من خلال منافسة جديدة تجمع الفريقين.

