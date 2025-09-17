طرح إعلان فيلم "فيها ايه يعنى" استعدادا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "فيها ايه يعني" الإعلان الدعائي الرسمي عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" استعدادا لعرضه بالسينمات مطلع شهر أكتوبر المقبل.

تدور أحداث فيلم "فيها ايه يعني" في إطار كوميدي، حول محاسب متقاعد يعيش أسيرًا لذكريات قصة حب قديمة لم تكتمل، ثم يلتقي عن طريق الصدفة بربة منزل كانت حبيبته السابقة، وسرعان ما تأخذ حياتهما مسارًا غير متوقع، وتُبعث من جديد قصة حبهما وهما في مرحلة عمرية متقدمة، وتتوالى الأحداث.

يشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، تأليف وليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

وكانت آخر مشاركات ماجد الكدواني على شاشة السينما بظهوره كضيف شرف بأحداث فيلم "المشروع إكس" بطولة النجم كريم عبد العزيز.

يذكر أن الفنان ماجد الكدواني يشارك الفنان محمد رمضان بطولة فيلمه الجديد "أسد" والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبل.

