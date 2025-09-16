"بحبك يا هندسة"..أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته روبا

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أكرم حسني جمهوره ومتابعي حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعه بابنته روبا احتفالًا بعيد ميلادها.

وعلق حسني على الصورة: "هيفضل أحلى يوم في حياتي، يوم ما شوفتك يا بنت أبوكي، بحبك يا هندسة".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعيه ومحبيه، الذين حرصوا على تهنئة ابنته، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض"، "شبهك خالص"، "ما شاء الله عليكم"، "ربنا يخليهالك ويفرحك بيها"، "كل سنة وهي طيبة".

وعلى جانب آخر، يواصل أكرم حسني تصوير فيلمه الجديد "زوجة رجل مش مهم"، وتشاركه البطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

