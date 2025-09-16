كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

عبرت المخرجة ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، عن فخرها بتقديم الدورة الثامنة برنامج يُعرض من خلاله حوالي 60 فيلمًا من 42 دولة حتى الآن، وسيتم الإعلان عن باقي البرنامج في الأيام المقبلة.

وتابعت في المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء "البرنامج يتضمن 10 أفلام روائية طويلة، و10 أفلام وثائقية طويلة، و17 فيلمًا قصيرًا ضمن المسابقة الرسمية، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 230 ألف دولار أمريكي. من هذه الأفلام أعمالًا أولى لمخرجين، وبعضها من صنع مخرجات، وذلك تأكيدًا لدور المهرجان في إبراز التنوع وتسليط الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة".

وتابعت "من الأفلام التي حققت نجاحًا هذا العام: الفيلم الإيراني It Was Just an Accident (حادث بسيط) الحاصل على السعفة الذهبية (Palme d’Or) من كان، والفيلم الإسباني Sirat (صراط) الحاصل على جائزة لجنة التحكيم من كان (Jury Award Cannes).

كما نعرض الفيلم الأيرلندي Blue Moon (القمر الأزرق) الذي حصل بطله أندرو سكوت (Andrew Scott) على جائزة أفضل أداء مساعد من مهرجان برلين. هذا التنوع ليس مجرد أرقام، بل رسالة واضحة معناها أن الجونة خلق نظامًا وبيئة سينمائية، ومكانًا يفتح الحوار ويعزز التعاون، والدليل هو استقبالنا لستة أفلام مصرية دفعة واحدة، أربعة منها حصلت على دعم من سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، وفيلمان هما التجارب الأولى لمخرجات".

وأضافت ماريان "منذ انطلاقه، شكّل سيني جونة مساحة محورية لدعم المواهب، وأسهم في وصول أفلام عديدة إلى أهم المهرجانات العالمية وحصدت جوائز مرموقة. واستقبل سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام في نسخته الثامنة 290 مشروعًا من جميع أنحاء العالم العربي، وتم اختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير، و7 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج. الأعمال المختارة تمثّل 12 بلدًا عربيًا، بشراكة مع خمس دول غربية، ستتنافس على مجموعة متنوعة من جوائز الدعم المادي والخدمي تتجاوز قيمتها 300 ألف دولار".

وأكدت أن من أبرز فعاليات المهرجان هذا العام، احتفالية مئوية ذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين والتي تنطلق من الجونة، ولن تقتصر على مصر فقط، ولكنها ستجوب العالم من فرنسا إلى اليابان وسويسرا وغيرها.

وقالت "شاهين لم يكن فقط مخرجًا استثنائيًا، بل كان الأب الروحي لموجات السينما العربية الجديدة. وقد قررنا في مهرجان الجونة أن نحتفل بهذه المناسبة في هذه الدورة من خلال اختيار زاوية مختلفة للنظر إلى مسيرة شاهين، وهي أن نسلّط الضوء على أثره في جيل كامل من السينمائيين العرب. فهو لم يفتح الطريق فقط أمام السيرة الذاتية في السينما العربية بفيلمه إسكندرية ليه؟، بل ألهم مخرجين من تونس والمغرب والجزائر ومصر لصناعة أفلامهم الأولى في هذا الاتجاه".

واستكملت "جانب آخر من الاحتفال سيكون من خلال معرض مهم على مستوى المحتوى والتصميم، من تنسيق شيرين فرغل. يأخذ المعرض شكل تجربة حسية شبيهة بمحطة مصر، مستوحاة من فيلم باب الحديد. يدخل الزائر كأنه يستقل قطارًا يمر بمحطات مختلفة تمثّل مراحل فيلموغرافيا شاهين".

وأعلنت في كلمتها عن تكريم فنانة استثنائية أثرت السينما والدراما العربية بأدوارها الصادقة والجريئة، ونجحت في أن تجمع بين الموهبة الفطرية والاختيارات الواعية، وهي النجمة منة شلبي التي نحتفي بها بجائزة الإنجاز الإبداعي.

واختتمت "لا يفوتني أن أتوجّه بالشكر العميق إلى كل فريق عمل المهرجان، كما أشكر المهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس، على دعمهما المستمر. كما أحيي المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي على جهوده الكبيرة، وأشكر الفنانة الكبيرة يسرا، واستحضر بالعرفان اسم انتشال التميمي، الحاضر دائما في كل تفاصيل المهرجان".