كتبت- منى الموجي:

نظم القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، ظهر اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر، مؤتمرا صحفيا، للكشف عن تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان والمقرر انطلاقها في 16 أكتوبر المُقبل.

تقدم المؤتمر المذيعة ناردين فرج، بحضور النجمة يسرا، المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، المخرجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، عمرو منسي المؤسس المشارك والمدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي لمدينة الجونة محمد عامر.

كما شهد المؤتمر حضور لاعب كرة القدم سابقا أحمد حسام ميدو، الدكتور خالد عبدالجليل، المنتج صفي الدين محمود، السيناريست مريم نعوم، المخرج يسري نصر الله.

مهرجان الجونة السينمائي

يُعد أحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي من خلال السينما، وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين بما يسهم في تبادل الخبرات والتعاون الفني. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويعمل على أن يكون منصة محفزة لتطوير صناعة السينما في العالم العربي، خاصة عبر ذراعه المخصص للصناعة "سيني جونة".