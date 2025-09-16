حدث بالفن | النجوم في عزاء أرملة سيد مكاوي وعملية تجميل منى زكي ورسالة من ويجز لـ منير

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ نجوم الفن والإعلام في عزاء أرملة سيد مكاوي، منى زكي تُجري تعديلات تجميلية في الوجه، ويجز يوجه رسالة إلى محمد منير، ممثلة شهيرة تكشف السبب وراء عدم حضور حفل الإيمي 2025، بوسي تواصل احتفالاتها بعيد ميلادها، وغيرها من الأخبار.