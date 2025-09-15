"بتلعب كلمات متقاطعة".. أحدث جلسة تصوير لـ عائشة بن أحمد بإطلالة غريبة

مي فاروق ولميس الحديدي.. نجوم الفن والإعلام في عزاء أرملة سيد مكاوي

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد الجمهور والمتابعين، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت عائشة بإطلالة غريبة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث نشرت مجموعة صور ظهرت فيها مرتدية ملابس فضفاضة وتضع "فوطة" فوق راسها" وتلعب الكلمات المتقاطعة.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر.. حاجة تشرح القلب"، "عليا النعمة معلم"، "أجمل وأحلى عائشة الله يحفظك"، "حلوة أوي يا قمر"، "نجمة النجوم والعالم".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان مسلسل بدون سابق إنذار وشاركها البطولة النجم آسر ياسين، وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الأخير 2024.

