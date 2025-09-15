إعلان

ويجز يوجه رسالة إلى محمد منير.. ماذا قال؟

04:19 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
    ويجز يوجه رسالة للكينج_2
    ويجز_3
كتب- مصطفى حمزة:

وجه مؤدي أغاني الراب ويجز، رسالة إلى النجم محمد منير، مؤكدا أنه مصدر إلهامه.

ونشر ويجز، عبر خاصية القصص في صفحته بموقع "إنستجرام"، صورة للنجم محمد منير، وكتب: "شكرا كلمة قليلة جدا على البصمة اللي سبتها فيا وفينا كلنا، إنت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج".

وتابع: "مصر كلها بتعشقك، وأنت في قلوب كل الناس، ليك مكانة خاصة، ولو بديت كلام عنك ، عمري ماهخلص، ومش هوفيك حقك، صدق من قال عليك ملك".

وطرح النجم محمد منير، مؤخرا رابع أغاني ألبومه "بين البينين"، من كلمات الشاعرة منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

محمد منير ويجز رسالة
