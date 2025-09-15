"أغلى ما فقدت".. ابنة عامر منيب توجه رسالة مؤثرة لخطيبها الراحل

دشنها نجوم السينما الأمريكية.. "عاملون في السينما من أجل فلسطين" تتحدى

كتبت- منال الجيوشي

وجهت مريم عامر منيب، رسالة مؤثرة لخطيبها الراحل الفنان عمرو ستين، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام

وكتبت مريم: "اللهم ارحمه، فهو أغلى ما فقدت وأسألك يارب أن تغفر له وتنزل الضياء على قبره وتسعده يا رب"

ورحل المطرب عمرو ستين عن عالمنا الأسبوع الماضي، وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء الذي أقيم منذ يومين، أبرزهم: يسرا، وفاء عامر، المنتج محمد فوزي