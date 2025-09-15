بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جدة القديمة.. العراقة والأصالة والجمال".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، أيقونة جمال، الجميلة، أحلى واحدة، الأناقة والجمال".

يُذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش السينمائية فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد وزينة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.