إعلان

بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يعلق (صور)

01:46 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش (1)_1
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش (2)
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش (5)
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جدة القديمة.. العراقة والأصالة والجمال".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، أيقونة جمال، الجميلة، أحلى واحدة، الأناقة والجمال".

يُذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش السينمائية فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد وزينة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

نسرين طافش اطلالة نسرين طافش السوشيال ميديا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
تراجع العقارات وحصان الاستثمار الأسود ورئاسة الأهلي.. أبرز تصريحات ساويرس
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي