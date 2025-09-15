بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يعلق (صور)
01:46 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب- هاني صابر:
خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جدة القديمة.. العراقة والأصالة والجمال".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، أيقونة جمال، الجميلة، أحلى واحدة، الأناقة والجمال".
يُذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش السينمائية فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد وزينة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.
فيديو قد يعجبك: