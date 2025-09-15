كزبرة يظهر مع عادل إمام بالذكاء الاصطناعي.. وأحمد داش يعلق (صورة)

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له مع الزعيم عادل إمام بالذكاء الاصطناعي.



ونشر كزبرة، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا والزعيم".

وتفاعل مع تدوينته، الفنان أحمد داش، وعلق: "الأساتذة ربنا يخليكوا لينا". وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "اديله بالذكاء الاصطناعي،الـ AI مخلاش، AI هيخرب الدنيا، حنفي الكزبرة، منورين".

يذكر أن، كزبرة ظهر في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "الغاوي" بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، أحمد كمال، ولاء الشريف، ومن إخراج ماندو العدل.