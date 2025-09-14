"العفو عند المقدرة".. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد "كروان مشاكل"

كتب - معتز عباس:

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد تنازلها عن قضيتها ضد "التيك توكر" كروان مشاكل ، بشرط أن يتعهد بعدم ذكر اسمها بشكل نهائي في أي محتوى يقوم بنشره.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا قررت أني أتنازل عن قضية كروان، العفو عند المقدرة، وأنا قادرة أعمل ده، لأني متأكدة أنه معملش كده من دماغه".

وأضافت: "سأتنازل عن القضية بعد أن يتعهد رسميا أن سيرتي واسمي مش هاتيجي تاني في أي فيديوهات أو حوارات، وأنا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد".

يذكر أنه بعد خروج البلوجر أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ"كروان مشاكل"، من محبسه عقب قضائه فترة عقوبة 6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية البلوجر إنجي حمادة، تحدث في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على تطبيق "تيك توك"، موجهًا خلاله استغاثة إلى الإعلامية ريهام سعيد.

وخاطب البلوجر الإعلامية ريهام سعيد قائلًا: "أبوس إيدك يا أستاذة ريهام سامحيني"، مؤكدًا أنه يطلب منها الصفح بعد صدور الحكم الأخير.

يأتي ذلك عقب صدور قرار من المحكمة على ضدَّه لصالح ريهام سعيد بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة مالية 100 ألف جنيه.

يذكر أن كروان مشاكل شارك في مسلسل "بطن الحوت"، والذي عرض على منصة شاهد، وتدور أحداثه حول صانع فخار - محمد فراج، يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، ليجد نفسه في حالة من التشتت تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية لتجارة المخدرات.

