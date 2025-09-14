بإطلالة ناعمة.. 10 صور لـ يارا السكري من رحلتها في باريس

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من رحلتها الصيفية في فرنسا.

ونشرت يارا مجموعة صور لها داخل أحد المطاعم في باريس، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الغرض من الحياة هو أن تكون سعيدًا".

تفاعل نجوم الفن مع الصور، أبرزهم الفنان هشام شيكو، الفنانة جوري بكر، ورانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري.

كما نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "جميلة جدا "، "روعة جمالك"، "نورتي باريس"، "الجمال المصري".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

