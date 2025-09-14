إعلان

بالصور.. ملك زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

06:49 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "زاهر" بإطلالة كاجوال أنيقة، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، ولاقت الصور إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها وبساطة إطلالتها.

يذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

ملك زاهر ملك أحمد زاهر
