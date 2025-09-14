كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور جنازة زينات خليل، أرملة الموسيقار الكبير سيد مكاوي، والتي غادرت عالمنا، أمس السبت 13 سبتمبر.

وكان من بين أبرز الحضور: الفنانة ريهام عبدالغفور، المخرج الكبير خالد جلال، الفنان محمد جمعة، النجمة إسعاد يونس، الفنانة نادية مصطفى، المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي.

شُيعت جنازة الراحلة من مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، بعد أداء صلاة الجنازة عليها، قبل دفنها في مقابر أسرتها.

ورحلت عن عالمنا أمس السبت 13 سبتمبر، أرملة الملحن الكبير سيد مكاوي، وأعلنت الخبر ابنتها الكاتبة أميرة سيد مكاوي، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتبت أميرة "الحمد لله الذي لا يحمد سواه، راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة/ زينات خليل علي".

وتابعت "صلاة الجنازة يوم الأحد الموافق 14 من سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر".

سيد مكاوي أحد مشاهير الفن في العالم العربي، قدم عشرات الألحان الناجحة، والتي مازالت محفورة في ذاكرة الجمهور حتى يومنا هذا، تعاون مع "كوكب الشرق" أم كلثوم في أغنية يا مسهرني، ومع كبار النجوم والنجمات، بينهم: وردة، صباح، سميرة سعيد، عماد عبدالحليم.