بإطلالة أنيقة.. مي عُمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

12:19 م الأحد 14 سبتمبر 2025

مي عُمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إطلالتها إعجاب جمهورها.

ونشرت مي صورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الأسود، ووضعت مكياجًا هادئًا.

وتفاعل المتابعون مع الصور، وجاءت بعض التعليقات: "ملكة الأناقة والجمال"، "مذهلة"، "أنيقة"، "آية من الجمال"، "سبحان من أبدع خلقك".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، إخراج محمد سامي.

