على البحر.. صبا مبارك تخطف الأنظار في شوارع أسطنبول- 10 صور

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة صبا مبارك صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في أسطنبول.

وحرصت صبا مبارك على التقاط العديد من الصور التذكارية وارتدت أكثر من إطلالة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "جالها بدوخ، قمر، أحلى واحدة، تحفة، الأوتفيت 10/10، انتيص غرتي اوي ليه كده، بتجنن".

وكانت آخر مشاركات صبا مبارك في الدراما التلفزيونية بمسلسل "معاوية" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، صبا مبارك تنتظر عرض مسلسل "220 يوم" ويشاركها البطولة الفنان كريم فهمي، علي الطيب، حنان سليمان، سيناريو وحوار نادين نادر، تأليف محمود زهران إخراج كريم العدل ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

