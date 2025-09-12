هنا الزاهد تتصدر التريند لهذا السبب (صور)

كتب - هاني صابر:

تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب إطلالتها الجريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت هنا، صورة لها من جلسة تصوير، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي"فراشة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جميلة، قلبي وقف، ما شاء الله، نظرات عيونه نستني الكلام، ايه الجمال ده".

يُذكر أن هنا الزاهد تنتظر طرح فيلم "7Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد عز، ناصر القصبي، وسيد رجب، وتارا عماد، وساندي بيلا، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وعدد من النجوم العالميين.