لأول مرة في أغنية واحدة.. نيفين وغادة رجب يقدمان "السهرة حلوة"

08:39 م الخميس 11 سبتمبر 2025
    نيفين وغادة رجب
كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة نيفين رجب، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أحدث أغانيها، والتي تجمعها بشقيقتها المُطربة الكبيرة غادة رجب، وتحمل اسم "السهرة حلوة"، وهي الأغنية الأولى التي تجمع الشقيقتين.

أغنية السهرة حلوة كلمات لؤي الجوهري، ألحان أحمد زعيم، توزيع شريف قاسم، جيتار أحمد حسين، صوليست محمود شاهي، طبلة ماجد الصوان، ميكس وماستر محمد جودة، إخراج أحمد جريزمان.

الكليب تم تقديمه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وضم مشاهد من إحدى السهرات على شاطئ البحر، وقت الغروب، ويلتف الحضور حول العازفين ونيفين وغادة أثناء الغناء.

وتقول كلمات الأغنية: السهرة حلوة، والناس تجنن، مزيكا رايقة قاعدين ندندن، ويا الحبايب، الحزن غايب ويا هم سيبنا الله يحنن، ألفين ما شاء الله على أحلى لمة، الكل حاضر، الدعوة عامة".

