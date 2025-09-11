إعلان

ملامح بنت 14 سنة.. هنا الزاهد تخطف القلوب في أحدث ظهور

02:44 م الخميس 11 سبتمبر 2025
    هنا الزاهد
background

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وشاركت متابعيها صورة جديدة بإطلالة بسيطة وملامح طفولية.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذين انهالوا عليها بالتعليقات، وكان من أبرزها: "قمر"، "ملامح بنت 14 سنة"، "ما شاء الله"، "طفولة أوي"، "قمري"، "كل الحب".

يُذكر أن هنا الزاهد تستعد لعدد من الأعمال الفنية المقبلة، من بينها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

الفنانة هنا الزاهد بنت 14 سنة تخطف القلوب إطلالة بسيطة
