ملامح بنت 14 سنة.. هنا الزاهد تخطف القلوب في أحدث ظهور

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وشاركت متابعيها صورة جديدة بإطلالة بسيطة وملامح طفولية.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذين انهالوا عليها بالتعليقات، وكان من أبرزها: "قمر"، "ملامح بنت 14 سنة"، "ما شاء الله"، "طفولة أوي"، "قمري"، "كل الحب".

يُذكر أن هنا الزاهد تستعد لعدد من الأعمال الفنية المقبلة، من بينها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

اقرأ أيضًا:

"جمعتي حلو المحاسن".. جومانا مراد تنشر مقطع فيديو من أحدث ظهور لها

مي فاروق تتألق بإطلالة أنيقة في حفل "ليالي مراسي"

جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها

"مين متحمس".. أشرف عبدالباقي يروج لمسلسله الجديد