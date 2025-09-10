كتب- هاني صابر:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن توقيع مذكرة تفاهم رسمية مع جامعة إسلسكا مصر، لبدء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى تمكين الشباب الموهوبين وفتح آفاق جديدة أمامهم من خلال الجمع بين التعليم الأكاديمي وإحدى أبرز المنصات الثقافية في المنطقة.

وقّع الاتفاقية كل من عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، والمهندس كريم الحناوي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لجامعة إسلسكا مصر. وجاءت الشراكة تحت إشراف الدكتورة ميرفت أبو عوف، عميد كلية الفنون البصرية وإدارة الإبداع بجامعة اسلسكا، والمستشار الأكاديمي لمهرجان الجونة السينمائي، والتي كان لها دورًا محوريًا في دعم المبادرات التعليمية والثقافية للمهرجان.

بموجب هذه المذكرة، ستطلق جامعة إسلسكا ومهرجان الجونة السينمائي سلسلة من المبادرات المشتركة، أبرزها تقديم ثلاث منح للطلاب المشاركين في برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة – Emerge" (منحة كاملة ومنحتان جزئيتان)، إتاحة فرص تدريب عملي لطلاب جامعة إسلسكا ضمن فعاليات المهرجان، وتخصيص بطاقات اعتماد لحضور المهرجان لطلاب مختارين من قسم الدراسات السينمائية بالجامعة، بالإضافة إلى إشراك الطلاب في إعداد الإصدارات الرسمية للمهرجان.

وبهذه المناسبة، قال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي: "يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة إسلسكا محطة مهمة في مسيرة المهرجان، إذ نترجم التزامنا بدعم الإبداع إلى خطوات عملية ملموسة. ومن خلال المنح الدراسية، والتدريبات العملية، والتجارب المباشرة داخل المهرجان، نتيح للطلاب منصة حقيقية للنمو والتواصل والمشاركة الفاعلة في المشهد الثقافي والسينمائي".

ومن جانبه، قال المهندس كريم الحناوي، الرئيس التنفيذي والأمين العام لجامعة إسلسكا مصر: "نؤمن في جامعة إسلسكا أن التعليم يجب أن يتجاوز حدود القاعات الدراسية ليمنح الطلاب تجارب عملية تشكّل مستقبلهم المهني. ومن خلال شراكتنا مع مهرجان الجونة السينمائي، نربط طلابنا بروّاد السينما والثقافة، ونمكّنهم ليس فقط بالمعرفة، بل بالفرص التي تسمح لهم بترك بصمة حقيقية في الصناعات الإبداعية".

وتعكس هذه المذكرة التزامًا مشتركًا من مهرجان الجونة السينمائي، وجامعة إسلسكا بتمكين الشباب، ودعم التنمية الثقافية، وتعزيز الصناعات الإبداعية في مصر. ومن خلال الجمع بين الرؤية الأكاديمية لجامعة إسلسكا والمنصة الثقافية لمهرجان الجونة، يسعى الطرفان إلى إلهام جيل جديد من الطلاب ليصبحوا قادة، ورواة قصص، ومبتكرين يسهمون في صناعة التغيير الإيجابي.

عن مهرجان الجونة السينمائي

أحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال السينما، وربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ودعم تطور السينما العربية عبر منصته الصناعية "سيني جونة".

عن جامعة اسلسكا مصر

جامعة اسلسكا مصر هي مؤسسة تعليمية رائدة وأول فرع أوروبي لجامعة أجنبية في مصر. تلتزم الجامعة بتقديم تجربة تعليمية تحولية، حيث تركز على التميز والتأثير والاستدامة. من خلال برامجها ومبادراتها المتنوعة، تمكن جامعة اسلسكا الطلاب ليصبحوا قادة المستقبل وصناع التغيير في مجالاتهم المختلفة.