بعد وفاتها.. نجوم الفن ينعون زوجة الفنان تامر ضيائي

كتب- هاني صابر:

رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء، زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض، وتعرضها لوعكة صحية اضطرت لدخول المستشفى بسببها في وضع خطير، لتتوفى عقب مرور فترة من رحيل زوجها.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي زوجة الفنان تامر ضيائي عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

شريف إدريس

نعى الفنان شريف إدريس، الراحلة، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون الأستاذة سوزان زوجة اخويا الفنان الراحل تامر ضيائي..في ذمة الله".

محمد عبدالعظيم

نعى الفنان محمد عبدالعظيم، زوجة الفنان تامر ضيائي عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ربنا يرحمك يا تامر ويحسن إليك أنت وزوجتك ويجعل لقائكم في الجنة إن شاء الله".

محمد علي رزق

نعى الفنان محمد علي رزق، زوجة الفنان تامر ضيائي، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "البقاء لله توفت السيدة الفاضلة سوزان زوجة تامر ضيائي الله يرحمة.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن الفنان تامر ضيائي توفي في يوليو العام الماضي، بعد مروره بعده أزمات صحية خلال الفترة الماضية دخل على إثرها إلى المستشفي، ومن بين تلك الأزمات إصابته بجلطة في القلب.