الفنان محمد فاروق شيبا يتصدر التريند لهذا السبب

كتب- هاني صابر:

تصدر إسم الفنان محمد فاروق شيبا، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تداول أخبار بالقبض عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفنان محمد فاروق شيبا، بعدما تم تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أنه توجه إلى السجل المدني لتجديد بطاقته الشخصية، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه "متوفى" منذ 3 أشهر.

ويعد محمد فاروق شيبا من مواليد محافظة الجيزة، وحاصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان، وعمل في بداية حياته المهنية أخصائي نشاط رياضي بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة.

وبدأ مسيرته الفنية عام 2009، وشارك في أعمال فنية متنوعة بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم "إبراهيم الأبيض"، "البعبع"، "جمهورية إمبابة"، "الفيل الأزرق"، "شد أجزاء".

كما قدم أدوارًا مميزة في الدراما التلفزيونية منها مسلسل "ابن حلال"، "سجن النسا"، "البرنس"، وكان آخر أعماله مسلسل "الغاوي" الذي عرض في رمضان الماضي.